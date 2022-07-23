شرطة أبوظبي تختتم فعالية «صيف بأمان» في «كيدزانيا» وتكرم الشركاء

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت شرطة أبوظبي فعالية «صيف بأمان» في ياس مول بأبوظبي، والتي استهدفت توعية الجمهور بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب.

وزار العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، يرافقه العميد حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد سيف حسن المنصوري مدير إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الورش الأمنية التوعوية والمرورية المقدمة من قبل الإدارات الشرطية بمدينة الطفل «كيدزانيا»، والتقى المشاركين بالأنشطة والمنظمين للعروض والقائمين على الفعالية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالطفل ورعايته ضمن بيئة آمنة تعزز من قدراته ومهاراته، وتوفر مناخاً ملائماً من خلال أنشطة تعليمية وتدريبية شرطية تنمي الحس الأمني لديه.

وأوضح أن حماية الطفل مسؤولية الجميع والنواة الأهم لتكوين مجتمع سليم ومعافى عبر اتباع أساليب التربية الصحيحة وتنمية المهارات وتقويم السلوكيات وتعزيز حب العلم والمعرفة وغرس مفهوم الالتزام بالقوانين والأنظمة الأمنية في نفوسهم وحمايتهم من المخاطر، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي سخرت جهودها لخدمة الطفل ورعايته والاهتمام به والأخذ بيده نحو الإبداع والتميز.

وذكر أن الفعاليات حققت أهدافها على صعيد توعية طلاب وطالبات المراكز الصيفية الحكومية وتوعية الجمهور لقضاء صيف آمن، مشيداً بتعاون الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع أمن المجتمع وحرصهم على المشاركة في توعية الجمهور خلال الفترة الصيفية. وكرّم الشركاء لجهودهم في إنجاح الفعالية وتوعية الأطفال والجمهور.

وشاركت إدارة الأدلة الجنائية بسيناريوهات حول رفع الأدلة من مسرح الجريمة، في حين عقدت إدارة مسرح الجريمة ورشة حول آلية عمل الأجهزة والمعدات المستخدمة في مسرح الجريمة، فيما شاركت إدارة التفتيش الأمني K9 بعروض شيقة للكلاب البوليسية.

وقدمت مديرية المرور والدوريات النصائح والإرشادات المرورية في القرية المرورية، وعرضت رسومات الأطفال عبر تقنية AR، التي تتيح مشاهدتها عبر الآيباد وهي تتحرك، والتصوير مع شخصيات المرور الجديدة من الروبوتات، والمسابقات المرورية.

وشاركت مديرية ترخيص السائقين والآليات بعروض توعوية ومسابقات للأطفال، وعرضت سيارة المحاكاة لفحص قيادة المركبة وتسليم رخصة القيادة التمثيلية للأطفال في حال اتباعهم التعليمات، في حين عرضت إدارة المراسم والعلاقات العامة معزوفات موسيقية تشمل السلام الوطني ومعزوفة شرطية أخرى.

عرض

قدمت «إدارة الإعلام الأمني» عرضاً لأفلام توعوية أمنية للأطفال، فيما عقدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورش عمل حول الإنقاذ والإسعاف، ومحاضرات ومسابقات، واستخدمت منطقة محاكاة إطفاء الحرائق لتدريب الأطفال على كيفية الإطفاء، ووفرت إطفائياً ومسعفاً للتعريف بجهودهم.

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