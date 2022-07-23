ملتقى الشركاء في عجمان يوصي بمنصة للخدمة الاجتماعية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أوصى المشاركون في ملتقى الشركاء الذي نظمته جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية في عجمان بمقر «مركز عجمان أكس»، بضرورة تأسيس مجلس بالجمعية خاص بالسيدات للقيام بأنشطة تربوية تختص بالسنع وغرس العادات والتقاليد المتأصلة في المجتمع وسط الجيل الجديد، وافتتاح مكتب تنسيقي للجمعية في منطقة مصفوت يخص المناطق المحيطة، وتأسيس منصة خدمية اجتماعية تضم جميع خدمات المؤسسات الحكومية بالإمارة.

وطالب المشاركون بأهمية تنظيم دورات تأهيلية للفئة المساعدة للمنازل تشتمل على الحقوق والواجبات والإسعافات الأولية، واعتماد مدارس عسكرية للطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية على أن يكون بها سكن خاص لتعويد الطالب على الانضباط والالتزام ومن بعدها يتأهل للخدمة الوطنية.

‎كما ناقش المشاركون ضرورة التركيز على الأسر وتوعيتهم من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على سلوكيات الأطفال وتشجيعهم على الالتحاق بالأنشطة التطوعية والرياضية لتطوير الذات واكتساب مهارات وأهمية توفير الفرص لربات المنازل الغير عاملات لكي يكون لها دور بارز في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية.

تماسك أسري

واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة ألقتها منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أكدت فيها أهمية الملتقى الذي حظي بمشاركة جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ومجلس إدارة الجمعية.

وذلك بهدف رسم خطة تشغيلية ترمي إلى تعزيز دور الأسرة وتماسكها. كما استعرضت ملامح الخطة التشغيلية للجمعية وأهم أهدافها. لافتة إلى أهمية التركيز على التماسك الأسري والمجتمعي بمختلف الفئات ابتداءً من الأطفال وحتى كبار المواطنين والحرص على دمج أصحاب الهمم والقيام بمبادرات مخصصة لهم.

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