«تعاونية الاتحاد»: تفاعل إيجابي مع قرار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد أن المستهلكين متفاعلين بشكل كبير وإيجابي مع قرار الحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد منذ بداية تطبيقه في 1 يوليو 2022 حتى الآن، إذ إنهم أصبحوا يقومون باستخدام الأكياس القابلة للتدوير والصديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها أكثر من مرة في عملياتهم الشرائية.

لافتاً إلى أن غالبية المستهلكين يقومون بشراء هذه الأكياس الصديقة للبيئة ذات الجودة العالية من التعاونية، ما يجعلهم غير محتاجين لشراء أكياس بلاستيكية أحادية الاستخدام. وأشار إلى أن هذا التفاعل الكبير يشير إلى استكمال عمليات التوعية التي قامت بها تعاونية الاتحاد، وصولاً لتحقيق الهدف الأسمى لهذه المبادرة المستدامة، مؤكداً أن التعاونية مستمرة في تقديم البدائل المعتمدة للأكياس ذات الاستخدام الواحد، داعياً إلى تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية بالمجمل لضررها على البيئة.

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