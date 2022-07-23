«الباحث» في «كهرباء دبي» يطوّر الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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يسهم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي من خلال برنامج «الباحث» في تطوير وصقل المواهب والكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانخراط في البحوث والمسابقات والبرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها المركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ونخبة من الباحثين والأكاديميين والمتحدثين العالميين.

وحتى الآن، استضاف البرنامج 95 طالباً متدرباً من 20 جنسية مختلفة من 23 جامعة محلية وعالمية، لتطوير معارفهم وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل .

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية رسخ مكانته كمركز رائد لتقنيات الطاقة الشمسية يسهم في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى العالم من خلال إثراء المجتمع العلمي بالبحوث العلمية المتخصصة، ونشر المعارف.

وتطوير قدرات الباحثين، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات.

ولفت معاليه إلى أن استقطاب المركز لخيرة الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات يسهم في تبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأضاف معاليه: يدعم المركز مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات.

ويضم المركز 44 باحثاً وباحثة من بينهم 26 من حملة الدكتوراه والماجستير. ونشر المركز منذ إطلاقه 84 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكمة. وسجل 5 براءات اختراع ويجري العمل على براءات اختراع جديدة.

تدريب

ومن جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: يعمل برنامج «الباحث» على تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات المهنية، واستقطاب الخريجين الإماراتيين والكفاءات الوطنية للعمل في مركز البحوث والتطوير.

وذلك لتغطية الأنشطة التي يقوم بها المركز بما في ذلك تنظيم الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، والبرامج التدريبية والمسابقات، وزيارة المواقع والمدارس والجامعات. ويتيح البرنامج أمام الكفاءات الوطنية الفرصة للمشاركة في تطوير مشاريع المركز والهيئة.

ويرمي البرنامج إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في الهيئة في مجالات بحثية مختلفة.

فئات

ويشتمل البرنامج على 4 فئات وهي: التدريب، تمويل مشاريع التخرج، الباحثون الزائرون، والحلقات الدراسية وورش العمل. ويهدف برنامج «الباحث» إلى إشراك الموظفين والمؤسسات الأكاديمية في جهود البحث والتطوير.

وتحت مظلة البرنامج وبالتعاون مع نخبة من الخبراء العالميين وخبراء المركز، أقام المركز خلال العام الماضي 30 جلسة تقنية تناولت مواضيع عدة، من أبرزها، الخلايا الشمسية وتعلم الآلة وخوارزميات التعلم العميق والروبوتات والتصنيع الرقمي والتصنيع والبلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما نظم 5 ندوات افتراضية حول الشبكات الذكية لتوزيع الطاقة، ودورة حياة الأقمار الاصطناعية، والتحليلات المعقدة لسلسلة البيانات الكبرى، ومصادر معلومات الطاقة الشمسية.

وأقام البرنامج أيضاً 5 ورش عمل حول دور تقنية الصقل الديناميكي في المباني المستدامة، مدخل إلى عالم الروبوتات ونظم تشغيل الروبوتات، الألواح الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصائص المواد الأولية وتصميم البطاريات، مدخل ذكي إلى الثورة الصناعية الرابعة.

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