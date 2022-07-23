10 % من مركبات تاكسي دبي كهربائية 2025 ..و100 % 2050

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت هيئة الطرق والموصلات في دبي أنها تعمل على رفع نسبة المركبات الكهربائية العاملة ضمن أسطول مؤسسة تاكسي دبي لتشكل 10% من إجمالي الأسطول بنهاية 2025، و100% بحلول عام 2050.

مشيرة إلى أن عدد المركبات الكهربائية حتى منتصف العام الجاري بلغ 172 مركبة كهربائية، وسيتم زيادتها وفق خطة محددة بحيث تصل إلى 571 مركبة بنهاية عام 2025 و1142 مركبة بنهاية عام 2030، وتطمح المؤسسة إلى أن تكون جميع مركبات الأسطول كهربائية بنهاية عام 2050.

صديقة للبيئة

وقال منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: إن المركبات الكهربائية تحظى بأفضلية من قبل الركاب، نظراً لعوامل عدة، أبرزها دور هذه المركبات باعتبارها صديقة للبيئة، إلى جانب تمتعها برفاهية عالية، ما يجعلها محل اهتمام العديد من الركاب.

وأوضح أن تشغيل المركبات الكهربائية يأتي في إطار تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة، تنفيذاً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، كما يأتي أيضاً في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة.

خطة شاملة

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي أنه لتعزيز السلامة على الطرق وضعت الهيئة آلية لاختيار قائدي «مركبات تسلا».

وذلك بناءً على نسبة تقييمهم الدوري واختيار المتميزين منهم، وإخضاعهم لدورات تدريبية في مركز التدريب الخاص بمؤسسة تاكسي دبي لضمان تشغيل مرن وانسيابي لهذه المركبات المتطورة، حيث اشترطت على قائدي هذه المركبات خبرة عمل لا تقل عن سنتين، وعدم وجود حوادث بليغة في ملف السائق وعدم وجود شكاوى من العملاء.

وذكر أنه إلى جانب توسيع استخدام المركبات الكهربائية هنالك جهود حثيثة للتوسع في استخدام المركبات الهجينة، وذلك لترشيد استخدام الطاقة في الدولة، نظراً لأهميتها بالنسبة لمشروعات التنمية بمختلف مكوناتها، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الهيئة بالخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2%.

وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيقاً للغاية الاستراتيجية «السلامة والاستدامة البيئية»، ودعم مبادرات الحكومة في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن مؤسسة تاكسي دبي أرست مؤخراً عقداً لشراء 1775 مركبة هجينة «هايبرد» صديقة للبيئة، تعمل بالوقود والكهرباء، لترفع بذلك إجمالي عدد المركبات الهجينة في أسطول تاكسي دبي إلى 4105 مركبات هجينة، أي ما يعادل 71% من عدد مركبات الأجرة في المؤسسة التي يزيد عددها على 5 آلاف و721 مركبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز