ضاحي خلفان يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة عبدالصمد القرشي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، إحسان عبدالصمد القرشي، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالصمد القرشي، يرافقه رجل الأعمال نوريز عبدالله كماني، وعبدالصمد إحسان القرشي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور أحمد نور، الرئيس التنفيذي لشركة إحسان القرشي القابضة، وطاهر أنوهي، نائب الرئيس التنفيذي، وعلي دشتي.

ودار خلال اللقاء الأحاديث الودية وتبادل الآراء، وحضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام.

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