«أبوظبي للصيد» يطلق مسابقة «أجمل برقع للصقور»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عن إطلاق مسابقة فريدة من نوعها للمرة الأولى في تاريخه تهدف لاختيار أجمل وأفضل برقع للصقور، بما يساهم في دعم وتشجيع الحرفيين والمبدعين والشركات المتخصصة في صناعة أدوات ومعدات الصقارة وذلك لما يمثله برقع الصقر من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة.

وتقام الدورة القادمة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022» خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر القادمين بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويُعتبر البرقع أداة حيوية في تدريب الصقور على الصيد، فلا بد من التأكد بدقة من المقاس المريح للصقر. وهو غطاء يضعه الصقار على رأس الصقر بأكمله «يمنعه به عن الرؤية» وبه فتحة صغيرة يخرج منها منقاره، ويصنع عادة من الجلد اللين وقد يتخذ أشكالاً وألواناً مختلفة.

وتتألف لجنة تحكيم المسابقة، من خبراء متخصصين في قطاع الصقارة ومعداتها، ومن أعضاء في نادي صقاري الإمارات.

وكان معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية قد أعلن مطلع يوليو الجاري عن بدء الترشح للمشاركة في مسابقاته التراثية والفنية والثقافية المتخصصة، التي تشمل 27 فرعاً وفئة، مشيراً إلى أن التسجيل متاح حتى نهاية الشهر القادم، حيث تم رصد 45 جائزة لمختلف المسابقات.

وتم اعتماد ثيمة الحدث للدورة القادمة «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، انعكاساً لجهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية والأعمال التجارية ذات الصلة وبلورة استراتيجية شاملة لتطوير الحدث وابتكار المزيد من الفعاليات والأنشطة التي ترتكز على نجاحات الدورات الماضية بروح متجددة ومبدعة.

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