منافسات قوية تشهدها مسابقات رطب الخلاص في مهرجان ليوا

المصدر: ليوا - وام

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شهد مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ18 منافسات قوية بين المشاركين في مسابقة رطب الخلاص ضمن الشوط المفتوح وشوط الخلاص لمزارع منطقة العين، وتستمر مسابقات المهرجان حتى يوم غد في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتوج مهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة رطب الخلاص بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان.

وخصصت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب 25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص «الشوط المفتوح» بقيمة إجمالية تبلغ 446 ألف درهم، و25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين بقيمة إجمالية تبلغ 446 ألف درهم.

وزار عدد من المسؤولين مهرجان ليوا للرطب بدورته 18، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، واطلعوا على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب، واستمعوا لشرح موجز من عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان، عن مسابقات المهرجان، إضافة إلى آلية تسليم المشاركات التي تتم وفق إجراءات احترازية ووقائية، وما يتبعها من عملية تحكيم وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى.

كما زاروا مختلف الأجنحة والأركان المقامة في موقع المهرجان، وكذلك جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، المنظمة للمهرجان، واطلعوا على ما تقدمه من برامج ومهرجانات على مدار العام.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: إن مشاركة المركز في مهرجان ليوا للرطب تأتي انطلاقاً من دوره المحوري بصفته جهة حكومية مسؤولة عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، والذي يتطلع من خلاله إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع من حولنا والحفاظ على التوازن بين الثقافة والتراث البيئي، وتكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

وذلك عبر تعزيز وعي الجمهور بثقافة التعامل السليم مع النفايات وتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية السليمة والمستدامة وتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على المشهد الجمالي والحضاري لإمارة أبوظبي، وذلك بما ينسجم مع خطة إمارة أبوظبي بشأن الحفاظ على النظافة العامة وتحقيق التوازن بين الإرث البيئي والتطور العمراني.

جودة

ومن جانبه أكد مبارك هذيلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لمجموعة أغذية، أن مجموعة أغذية تشارك هذا العام في مهرجان ليوا للرطب من خلال جناح الفوعة المميز، الذي يعرض منتجات التمور الفاخرة، وتأتي مشاركتنا انطلاقاً من حرصنا على خدمة مزارعي النخيل باعتبارهم الشريك الأساسي لتطوير قطاع النخيل والتمور بالدولة، فلهم دور حيوي في منظومة الأمن الغذائي، كما أننا نشجعهم على الارتقاء بجودة التمور واستدامتها بما يدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المهرجان يشكل ملتقى مهماً لجميع المهتمين والمختصين بالتمور والنخيل، لما تحمله أشجار النخيل من مكانة سامية وفوائد عظيمة، حيث يتنافس المزارعون لتقديم كل ما هو جديد ومميز وذو جودة عالية من التمور، كما أننا في مجموعة أغذية عموماً وفي الفوعة بشكل خاص، نولي قطاع النخيل والتمور أهمية عظيمة، فهو جزء لا يتجزأ من القطاع الزراعي الحيوي بالدولة، ويعد إرثاً حضارياً نعتز به.

وأشار المنصوري إلى استعدادات الفوعة الحالية لموسم تسويق التمور، الذي سينطلق قريباً ويمتد خلال الفترة من 6 أغسطس وحتى 27 أكتوبر، حيث سيتم استلام التمور لأكثر من 17 ألف مزارع من مختلف أنحاء الدولة، كما ستقدم الفوعة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ADAFSA تقديم محاضرة تعريفية «افتراضية» للمزارعين بعنوان «الأسواق البديلة لبيع وتداول التمور عبر المزادات الفعلية والإلكترونية - منصة إي زاد»، ويأتي ذلك ضمن الجهود المشتركة بين الطرفين لتعريف المزارعين بقنوات التسويق البديلة لبيع التمور.

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