«عالم مدهش» يقدم 20% خصماً لحاملي بطاقة إسعاد

المصدر: دبي - البيان

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ضم مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي إلى مجموعة الخيارات الترفيهية والسياحية التي يقدمها هذا الصيف لحاملي البطاقة، الوجهة الترفيهية «مدينة مدهش»، مقدماً بذلك عرضاً حصرياً لحاملي بطاقة «إسعاد» وعائلاتهم، وذلك عبر الحصول على 20% من قيمة بطاقة الألعاب في عالم مدهش.

ويتيح الاتفاق حصول حاملي البطاقة وأسرهم على العروض طوال فترة فعاليات «عالم مدهش» هذا العام، ومنحهم فرصة الاستمتاع في أجواء من الفرح والبهجة والسعادة.

وقال إبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية في مركز بطاقة إسعاد، إن فريقه يعمل على زيادة نشاطه خلال فترة الصيف، وخاصةً خلال عطلة المدارس، حرصاً على تقديم خصومات وعروض حصرية ومميزة في مختلف المواقع الترفيهية في الدولة، لا سيما وأن «عالم مدهش» يعد من أفضل الوجهات الترفيهية للعائلة والأطفال.

وقدم البلوشي الشكر للمعنيين في إدارة فعالية «عالم مدهش» الرائعة على تعاونهم في تقديم خصم حصري ومميز لحاملي البطاقة وأسرهم، مضيفاً أنه يمكن الاطلاع على كافة العروض من خلال الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ والتطبيق الذكي لبطاقة «إسعاد».

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