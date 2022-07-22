القنصلية المصرية في دبي تحتفل بذكرى ثورة يوليو الـ 70

المصدر: دبي-البيان

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احتفلت ‏القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي أمس بالذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وأشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعى المستوى من مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، وقيادات من شرطة دبى، ولفيف من قناصل عموم الدول العربية والأجنبية، وكبار الشخصيات المجتمعية ورموز الجالية والكنائس المصرية، ورجال الأعمال من كبرى الشركات ومختلف القطاعات.



ومن جهته أكد القنصل العام لجمهورية مصر العربية أشرف الديب خلال كلمته على رساخة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية الإماراتية، مستعرضاً ما حققته الدولة المصرية من إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وأعرب عن شكره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم المقدم للقنصلية العامة وأبناء الجالية المصرية، وما لذلك من أثر إيجابى يسمح بتوفير فرص معيشية مثالية للمواطن المصرى المقيم بدولة الإمارات.

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