نهيان بن مبارك: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات وثيقة تزداد رسوخا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس سعادة نيكولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية .. بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة .

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بسعادة سفير إيطاليا .. مؤكدا عمق وصلابة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وإيطاليا والتي تستند إلى ركائز راسخة ومحورية تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا.

وأشاد معاليه بجهود السفير وإسهاماته المتميزة خلال فترة عمله لدى الدولة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين .. متمنيا له التوفيق في مهمته المستقبلية .. مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الإماراتية - الإيطالية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات والقطاعات .

من جهته أعرب سفير إيطاليا عن خالص امتنانه وشكره لدولة الإمارات على ما حظي به من حسن استقبال وتعاون ودعم على كافة الصعد والذي أسهم بدوره في إنجاح مهمته خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.. مشيدا بالسياسة والرؤية المستنيرة لقيادة الإمارات الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وما حققته الإمارات من إنجازات عالمية جعلتها في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز