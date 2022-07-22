السفير الفرنسي: العلاقات بين الإمارات وفرنسا تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات

المصدر: وام

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وصف سعادة كرافييه شاتيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات، الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى بلاده بالناجحة والمهمة على الأصعدة كافة خاصة وأنها أول زيارة خارجية لسموه بصفته رئيسًا لدولة الإمارات، مشيرا إلى أنها تعكس عمق العلاقات والتعاون والصداقة طويلة الأمد بين البلدين.

وأكد سعادة شاتيل في حوار لوكالة أنباء الإمارات / وام / أن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى فرنسا - التي رافقه خلالها وفد يضم عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين بالدولة - تم تتويجها بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وفرنسا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية آفاقها في مختلف المجالات الحيوية مثل الاقتصاد والتعليم العالي والصناعة والتكنولوجيا والبيئة والطاقة والثقافة والعديد من المجالات الأخرى، إضافة إلى إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي ـ الفرنسي، منوها بأن العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا تشهد تطوراً ملحوظاً وتنتقل إلى آفاق أوسع.

وأضاف سعادته أن الشراكات بين البلدين تأتي بهدف صياغة خطة عمل فعالة وأوسع نطاقاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وكان على رأسها الطاقة المتجددة، كما أن التعاون المشترك بين مركز أبو ظبي للصحة العامة والمستشفيات العامة في باريس يُعد أحد أمثلة التعاون الناجحة في المجال الصحي.

وحول عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة الإمارات، أوضح سعادة شاتيل أن السوق الإماراتي مهم للشركات الفرنسية والتي تجاوز عددها 600 شركة فرنسية تضم نحو 30 ألف شخص يعملون في العديد من القطاعات الحيوية، لافتا إلى أن فرنسا حققت تواجداً اقتصاديا قويا ومتنوعاً في دولة الإمارات.‏ وذكر سعادته أن دولة الإمارات تضم أكبر عدد من الفرنسيين في الخارج، معربا عن فخره بالعمل سفيرا لبلاده لدى دولة الإمارات.

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