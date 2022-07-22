«جمارك دبي» توفّر دليلاً شاملاً للمسافرين يشمل البضائع الممنوعة

المصدر: دبي – البيان

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وفرت «جمارك دبي»، انطلاقاً من حرصها على إثراء تجربة المسافرين بتوفير العديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم، عبر موقعها الإلكتروني (www.dubaicustoms.gov.ae) الدليل الجمركي للمسافرين، الذي يتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله.

خدمات

وقال إبراهيم الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين: «تعد الخدمات الجمركية التي نوفرها للمسافرين عبر مطارات دبي نموذجاً يحتذى به في مستوى الخدمات الجمركية، تدعمه جهودنا لتطوير أفضل أنظمة التفتيش والمراقبة لتيسير حركة المسافرين والسيّاح، وقد أضفنا إلى خدماتنا وعملياتنا في المطارات توفير الدليل الجمركي للمسافرين عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.

حيث يوضح الدليل المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية في المطار، إذ يسمح بإدخال الهدايا التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، والسجائر على أن يكون عددها 400 سيجارة أو 50 سيجاراً أو 500 غرام من التباكو (التبغ المفروم أو المكبوس المخصص للغاليون)، أما ما يزيد على تلك الكمية فيجب تحصيل الرسوم الجمركية عليه.

ويتوجب على جميع المسافرين البالغين 18 سنة فما فوق القادمين أو المغادرين من وإلى دولة الإمارات الإفصاح لمفتش الجمارك عن ما بحوزتهم من مبالغ نقدية أو شيكات وسندات إذنية وأوامر الدفع أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة تفوق 60000 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في نقطة التفتيش الجمركي، أما المسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فما دون فيضاف ما بحوزتهم من أموال إلى الحد المسموح به لولي أمرهم أو مرافقه.

لذلك ننصح المسافرين القادمين للدولة عبر منافذها بالإفصاح عن ما بحوزتهم من بضائع ذات صفة تجارية لمفتش الجمارك عند منفذ الدخول وكذلك بعدم حمل أي متعلقات أو حقائب مملوكة للآخرين أثناء قدومهم للدولة تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية».

شروط

وأضاف الكمالي: «حددت «جمارك دبي» في الدليل شروطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية، منها أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية، وألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته.

وتفرض الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع المسافر، أما فيما يخص الكميات والقيم الزائدة مع المسافرين لأغراض التجارة فتطبق عليها جميع الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة، من حيث التعريفة الجمركية، والقيمة، وإجراءات تنظيم البيان الجمركي».

إنجاز المعاملات

يقدم تطبيق «جمارك دبي» خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبور المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

كما تشمل المرحلة الثانية من تطوير البرنامج تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية، وتفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبني المطار بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة.

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