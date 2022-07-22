أحمد بن سعيد: ملتزمون براحة مسافرينا

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الالتزام التام في مطار دبي الدولي بمنح كافة المسافرين تجربة سفر متميزة، تتسم بقدر كبير من السلاسة والراحة. ودوّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس:

«تشرفنا اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات الذكية والعمليات المطورة التي أدخلناها في مطار دبي الدولي، والتي تعزز مكانته الرائدة عالمياً في طليعة الابتكار في قطاع السفر».

وأضاف سموه: «نحن ملتزمون في مطار دبي الدولي بمنح كافة مسافرينا تجربة سفر متميزة تتسم بقدر كبير من السلاسة والراحة».

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