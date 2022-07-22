مكتوم بن محمد: الرقم واحد ثقافة للحياة والعمل رسخها محمد بن راشد بأفعاله وإنجازاته

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الرقم واحد هو ثقافة للحياة والعمل رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأفعاله وإنجازاته.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «رافقت الوالد سمو الشيخ محمد بن راشد في جولته التفقدية لمطار دبي الدولي لمتابعة سير عمله وحركة المسافرين وتسهيلاتها. نهج سموه هو العمل من الميدان والعمل لراحة الناس والعمل لريادة الوطن. الرقم واحد ليس مجرد شعار، وإنما هو ثقافة للحياة والعمل رسخها الشيخ محمد بن راشد بأفعاله وإنجازاته».

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