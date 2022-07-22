بلدية عجمان تحصل على الايزو بالتنمية المستدامة في المجتمعات

المصدر: عجمان - البيان

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حصلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان شهادة الايزو الخاصة بالتنمية المستدامة في المجتمعات، نظام الإدارة للتنمية المستدامة، للمرة الثانية بعد استحواذها لها في عام 2019 وتسلم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة الشهادة من الشركة المانحة، بحضور الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندسة علياء مجلاد الشامسي رئيس قسم المرصد الحضري بالدائرة وعدد من المسؤولين بالدائرة.

وأكد المدير العام أن الكفاءات الطموحة تسعى لتقديم الخدمات المثالية وتلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وتحسين مساهمة المجتمعات في التنمية المستدامة بالإضافة لتعزيز الذكاء والمرونة في المجتمعات، موضحاً أن الجهود كثفت لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة.

وذكر أن المعيار الدولي يستهدف تقييم أداء المجتمعات في التقدم نحو التنمية المستدامة، وتعزيز رضا أصحاب المصلحة والمتعاملين من خلال التطبيق الفعال للنظام، مبيناً أن العمل الدؤوب أسهم في تحقيق التطوير للنظام، والتحسين المستمر والتسلسل والتفاعل بين العمليات وتجويد طرق التخطيط والتحكم في الأنشطة العملية والوثائق ذات الصلة.

وثمن جهود الكوادر البشرية المتخصصة بإدارة التخطيط والمساحة بالدائرة والتي واصلت ساعات العمل لتمكن الدائرة من حصد هذه الشهادة بعد اجتيازها لجميع مراحل عملية التدقيق من قبل الشركة المانحة للشهادة.

من جهته أشار مدير تطوير البنية التحتية إلى أهمية عمليات الإدارة وأهدافها الساعية لتحسين استدامة وذكاء ومرونة الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع والخطط والخدمات التي يتم إجراؤها تحت المسؤولية المباشرة للمجتمعات والمتعلقة بتطوير نهج شاملة للقطاعات وتعزيز التآزر بين العديد من الجهات الفاعلة من خلال نهج شامل بالإضافة لزيادة كفاءة وجاذبية المجتمع.

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