وفد من شرطة عُمان يشيد بتجربة منفذ خطم ملاحة في العمل الجمركي

المصدر: الشارقة - البيان

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أشاد وفد رفيع المستوى من شرطة عمان السلطانية بتجربة منفذ خطم ملاحة الحدودي الرائدة في العمل الجمركي، وجهوزيته العالية في تقديم أفضل الخدمات للقادمين إلى الدولة والمغادرين، وتسهيل إجراءاتهم وضمان الانسيابية التامة لحركة المركبات عبر المنفذ، إلى جانب الأنظمة المتطورة ذات الكفاءة العالية التي يتم استخدامها في عمليات التفتيش الجمركي، والإمكانيات والإجراءات التشغيلية المتبعة وفق أرقى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد مير عبدالرحمن مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ومحمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك الاتحادية بالإنابة، وعدد من المسؤولين، لوفد من شرطة عمان السلطانية الذي زار منفذ خطم ملاحة الحدودي، وضم الوفد كلاً من العميد ناصر بن سالم الحوسني مدير عام الاتصالات بشرطة عمان السلطانية، والعميد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك بشرطة عُمان السلطانية، وعدد من كبار الضباط في شرطة عمان السلطانية.

وشملت الزيارة عقد اجتماع قدم خلاله منفذ خطم الملاحة الحدودي عرضاً لآخر المستجدات والدراسات الخاصة بتطوير المنفذ، وما يتميز به من بنية تحتية متطورة وأجهزة وربط تقني وأنظمة ذكية، وأحدث تجهيزات التفتيش الجمركية المستخدمة، والمعايير التشغيلية الخاصة بالأمن والسلامة، والإجراءات المتبعة لتنفيذ متطلبات الجهات الرقابية والمختصة في دولة الإمارات وخارجها، إلى جانب استعراض القدرات التشغيلية المتميزة لمنفذ خطم ملاحة الحدودي وإجراءات اختبارات الفحص والقبول، وعمليات الصيانة والتدقيق الفني الدورية على أجهزة التفتيش، والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها في هذا الخصوص، وآليات العمل التي يتبعها المنفذ لتيسير حركة المسافرين وتدفق السلع والخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

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