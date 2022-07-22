ضاحي خلفان يتسلم بحث دكتوراه في القيادة الإبداعية من ضابط بشرطة دبي

المصدر: دبي-البيان

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تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أطروحة دكتوراه لضابط بشرطة دبي، حول القيادة الإبداعية «دراسة حالة لشرطة دبي».

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه، الرائد دكتور عبدالله السعدي، من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الذي سلمه البحث، حيث أشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لضباطها وتوجيههم نحو التخصصات التي تعود على مؤسساتهم ووطنهم بالفائدة المرجوة.

دراسة

وتناولت الدراسة رؤية شاملة ومتكاملة عن القيادة الإبداعية والتفكير الاستراتيجي في شرطة دبي، حيث ناقش الباحث أطروحته والتي تضمنت أهمية القيادة الإبداعية وأبعادها، ودور التفكير الاستراتيجي وجوانب التحفيز والإبداع واتخاذ القرارات في شرطة دبي، كمؤسسة عريقة بإنجازاتها وإبداعاتها، كما تضمنت الأطروحة أهم النتائج والتوصيات التي تعد مرجعاً للدراسات العلمية في القيادة الإبداعية.

باحث

يُذكر أن الرائد الدكتور السعدي، يعد أول باحث في شرطة دبي في مجال القيادة الإبداعية، وقد تخرج من جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتقدير امتياز، وتعد أطروحته إضافة فعلية للمكتبة الشرطية، وهي الأولى من نوعها التي يتقدم بها ضابط من شرطة دبي ينال على أثرها درجة الدكتوراه.

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