«كن واعياً» تحمي الجمهور من الاحتيال والابتزاز الإلكتروني بـ 3 لغات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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دشّن العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة في مركز سيتي سنتر الزاهية المنصة التوعوية التفاعلية «كن واعياً» التي تتزامن مع الحملة التي أطلقتها إدارتا التحريات والمباحث الجنائية والإعلام والعلاقات العامة مطلع يوليو الحالي للتوعية بطرق الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وتستمر المنصة حتى الاثنين المقبل. وتهدف الحملة التي تم إطلاقها بلغات:

العربية والانجليزية والأوردية، إلى توعية شريحة واسعة من أفراد المجتمع حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وأساليب الاحتيال المختلفة، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وحضر الافتتاح العميد إبراهيم مصبح العاجل، مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعميد عبد الله إبراهيم بن نصار، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والمقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من مديري الإدارات وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية.

توعية

وقال العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة إن الحملة تهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع وتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم في حال تعرضهم للابتزاز الإلكتروني والاحتيال سواء كان بالطرق التقليدية أو باستخدام الطرق الإلكترونية الحديثة.

كما أنها تضمنت توعية متنوعة لمكافحة هذا النشاط غير المشروع بـ 3 لغات (العربية، والانجليزية، والأوردو) تحمل شرحاً وافياً حول كيفية الحماية من الابتزاز الإلكتروني وطرق الاحتيال المستحدثة، وذلك من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والذكية.

منصة

أكد العقيد عمر أحمد أبو الزود لـ(البيان) أنه تزامناً مع الحملة تم إطلاق منصة إلكترونية تتضمن مركزاً للاستشارات القانونية والتقنية لمن وقع ضحية لتلك الجرائم، أو لمن يرغب بالتعرف على كيفية التعامل مع المتصيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتتضمن ركناً للتعريف بكيفية الإبلاغ والخطوات الواجب اتباعها، وآخر لكيفية كشف المواقع الأصلية من المواقع المزيفة.

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