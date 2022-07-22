«كهرباء دبي» تحصد 3 جوائز عالمية في الحوكمة الرشيدة

المصدر: دبي- البيان

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، بثلاث جوائز من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية، التي تقدمها سنوياً مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه»، في المملكة المتحدة، وتتنافس عليها كبرى الشركات العالمية.

وحصدت الهيئة الجوائز الثلاث في «القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة»، و«التفوق في أنشطة الامتثال والمطابقة»، و«الالتزام وتشجيع أنشطة الحوكمة الرشيدة»، وذلك بعد عمليات تدقيق شاملة أجرتها «مؤسسة كامبريدج آي إف إيه»، لضمان امتثال الهيئة لأرقى المعايير الدولية.

فعاليات

وبالنيابة عن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، تسلم الجوائز المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعلي محمد المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة في الهيئة.

وذلك خلال فعاليات «القمة العالمية للحوكمة الرشيدة 2022»، التي عقدت في فندق كونراد دبي، تحت عنوان «الحوكمة الرشيدة من أجل التنمية المستدامة»، وحضرها عدد كبير من القيادات والمهنيين في مجال الحوكمة من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب معالي سعيد الطاير، عن سعادته بفوز الهيئة بهذه الجوائز المرموقة في مجال الحوكمة، مؤكداً أن الهيئة تجري مقارنات مرجعية بشكل مستمر، لضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل، تشمل جميع الأنشطة والعمليات، بما يعزز مستويات الكفاءة والإنتاجية، ويشجع الإبداع والابتكار.

وأكد معالي الطاير، التزام الهيئة بأفضل ممارسات الحوكمة الفعالة، وفق إطار متكامل، إضافة إلى المراجعة الدورية لجميع أنشطة وعمليات الهيئة، لضمان مواكبة التطورات المتسارعة، وتعزيز مرونة ورشاقة الهيئة، لتمكينها من التعامل مع مختلف التغيرات.

مشيراً إلى أن إطار عمل الحوكمة الخاص بالهيئة، مسجل لدى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاصل على حقوق الملكية الفكرية منذ عام 2021، ويعد نموذجاً عالمياً للحوكمة، يتضمن دليلاً لتعزيز مبدأ الحوكمة، وتقليل المخاطر .

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