شرطة أبوظبي: ترك الأطفال في المركبات جريمة يعاقب عليها القانون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ناشدت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة «صيف بأمان» بعدم نسيان الأطفال داخل المركبات وخاصة في هذه الأجواء الصيفية أو تركهم بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر وتعريض حياتهم للخطر يعد جريمة يعاقب عليها القانون وسوف يتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت أن ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الأطفال بمفتاح السيارة وإغلاقها مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة.

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