شراكة استراتيجية بين «وام» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت وكالة أنباء الإمارات «وام» اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في قطاعي الإعلام والذكاء الاصطناعي من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتدريب.

وقّع الاتفاقية محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وسلطان الحجي نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين، وذلك في مقر الوكالة بأبوظبي.

وتنص اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على أن تكون جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي راعياً أكاديمياً استراتيجياً للكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

كما ستخصص الجامعة عدداً من المقاعد في البرنامج التنفيذي الخاص بها لموظفي «وام»، وذلك بهدف دعم الجهود التي تبذلها الوكالة للاستفادة من التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتعزيز فعاليتها وإنتاجيتها.

إلى جانب ذلك، ستقدم الجامعة خدماتها الاستشارية للوكالة في إطار إنشاء مختبر للذكاء الاصطناعي، وتهدف «وام» من خلال المختبر إلى تطوير وتسخير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار في مجال الإعلام.

وأكد محمد جلال الريسي أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الجامعة الرائدة والأولى على مستوى العالم والمتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل ركيزة أساسية للنمو المستدام في كافة القطاعات، ونتطلع أن يسهم هذا التعاون في إطلاق برامج واعدة للتعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال.

وقال: تسهم هذه الاتفاقية إلى حد كبير في تطوير قطاع الإعلام في الدولة، إذ إن رعاية جامعة محمد بن زايد الأكاديمية للكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات، تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الجامعة في الرؤية المستقبلية لقطاع الإعلام في الدولة، وفي نشر المعرفة وتقديم الفرص الواعدة للشباب.

نقلة نوعية

قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: سيسهم الذكاء الاصطناعي بإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومنها الإعلام، حيث ستمثل تطبيقات مجالي الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية المحرك الأساسي لهذا التطور، وهما مجالان رئيسان للبحث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

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