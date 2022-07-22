«الذيد للرطب» منصة لتنمية قطاع زراعة النخيل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت أمس في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الـ 6 من مهرجان الذيد للرطب، والذي يشكل منصة مهمة لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل.

حيث سيقدم العديد من الإرشادات العلمية للمزارعين حول أساليب الزراعة الحديثة، وأهم الممارسات المعتمدة لتعزيز جودة إنتاج الرطب من دون الاعتماد على الأسمدة الكيميائية حفاظاً على نقاء سلالاتها والتي تشتهر بها مدينة الذيد، كما جاء المهرجان بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر لـ 4 أيام بمشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة.

وشهد المهرجان العديد من المسابقات التي خصصت لها جوائز قيمة تصل إلى مليون درهم، ستوزع على 145 فائزاً.

وذلك في إطار سعي الغرفة المتواصل للحفاظ على الموروث الثقافي للدولة ومضاعفة الاهتمام بالنخيل والمساهمة في دعم الملاك والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب.

فعاليات

وشهد افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى الـ 24 من يوليو الجاري الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد مصبح الطنيجي منسق عام المهرجان وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة.

مكانة

وأكد عبدالله بن سلطان العويس: أن هناك دعماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمهرجان الذيد للرطب والذي يأتي تجسيداً حقيقياً لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالقطاع الزراعي بشكل عام وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص لترسيخ مكانة النخيل والرطب والتمور كرمز لأصالة الماضي وخير للحاضر وضمانة للغد لما للنخيل من ارتباط وثيق بتراث الدولة الأصيل.

مشيراً إلى أن تنظيم الحدث يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة في تحقيق مساهمة فعالة في تحصين الأمن الغذائي للدولة ودعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى المحلي، ولاسيما وأن الإمارات تعد من أهم 10 دول منتجة للتمور على مستوى العالم وتقع ضمن أهم الدول المصدرة للتمور إذ تستحوذ على نحو 30% من حجم التجارة الخارجية العالمية منها سواء كان استيراداً أو تصديراً.

مسابقات

يحفل المهرجان هذا العام بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، التي ستنظم وسط الأجواء التراثية المميزة والتنافس القوي بين ملاك النخيل والمزارعين في عرض مختلف أصناف الرطب، والمشاركة في مسابقات المهرجان الرئيسية الـ 6 التي يتضمنها الحدث، وهي: مسابقات مزاينة الرطب، وأكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين، ومسابقة تمر الحسيل، وأجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط.

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