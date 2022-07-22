المنتخبات الطلابية الإماراتية تحصد 9 ميداليات في الأولمبيادات الدولية 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوات استراتيجية في ترسيخ وتكريس منظومتها التعليمية، ورسم ملامح مجتمع المعرفة والابتكار، وإعلاء قيم التنافسية بتعزيز ريادتها.

حيث نستشعر أهميتها ونتائجها اليوم من خلال التفوق البارز للمنتخبات الطلابية الإماراتية وحصدها 9 ميداليات ذهبية وبرونزية، في الأولمبيادات الدولية 2022، بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة للدولة لتعزيز مكتسباتنا الوطنية.

حلول

وأكد معاليه أن وزارة التربية والتعليم تنطلق من فكر تربوي عصري، ورؤية أساسها تحقيق تعليم ابتكاري منبثق عن قناعات راسخة تحاكي التوجهات الوطنية، ببناء قدرات الطلبة في مختلف مجالات العلوم، وتمكينهم من أدوات التفكير الناقد لإعداد أجيال إماراتية تمتلك ممكنات التميز لتنفيذ خطط الدولة للـ50 عاماً المقبلة، وصياغة الحلول الناجعة للتحديات المحلية والعالمية.

وأوضح معالي الفلاسي أن رغبة الأجيال الإماراتية في التفوق والتميز، تجعلها قادرة على تخطي التحديات، لإعلاء شأن الدولة واستكشاف آفاق مستقبلية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والريادة.

حيث دأبت الوزارة على تأهيل الطلبة للمشاركة في الأولمبيادات الطلابية العالمية، وتسليط الضوء على تميزهم العلمي، وتهيئة فرص واسعة لهم من خلال اكتشاف ورعاية المتفوقين منهم في مختلف المجالات العلمية، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية خلال المراحل الدراسية.

وكانت الدولة قد حصدت 9 ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبيادات الدولية في الفيزياء والكيمياء 2022، حيث توّج المنتخب الإماراتي الطلابي تألقه في أولمبياد الفيزياء في دورته الـ52، والذي أقيم افتراضياً في سويسرا خلال الفترة من 12 إلى 17 يوليو، بحصد ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية، بينما حقق منتخبنا في الكيمياء 4 ميداليات برونزية في الأولمبياد الدولي للكيمياء، والذي أقيم افتراضياً في الصين.

تتويج

ومن جانبه أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية: أن تتويج المنتخبات الطلابية الإماراتية بـ9 ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبيادات الدولية، يعزز رؤية الوزارة التي تتبنى أفضل الممارسات في إرساء منظومة تعليمية عصرية، تحاكي الطموحات لبناء جيل مبدع.

وأوضح: أن المدارس الإماراتية تنبض بالموهبة والتفوق، انطلاقاً من أن الأجيال المفكرة والساعية للريادة هي التي تمتلك الطموح والإرادة، إدراكاً واستعداداً لمتطلبات المستقبل، بالتفكير الابتكاري، ومهارات البحث العلمي، لتعزيز حضور الدولة على الخارطة العالمية، لضمان بقائها ضمن دائرة التنافسية ومجتمع المعرفة المستدام.

رعاية

قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، إن هذا الإنجاز يرسخ دور وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة متكاملة لرعاية الموهوبين والمبتكرين، في مختلف المجالات العلمية والثقافية، لتحقيق مستهدفات البرامج الوطنية، وفق منظومة تعليمية تتواءم مع أفضل المعايير التربوية والعالمية، وتهيئ الطلبة لصناعة المستقبل، وللمساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي للدولة.

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