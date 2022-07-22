«زايد العليا» و«هوكوما» تطلقان تحدي المشي لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة «خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة»، بالتعاون مع شركة «هوكوما» السويسرية الرائدة على مستوى العالم في تطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الروبوتية المعتمدة على أجهزة الاستشعار في علاج أصحاب الهمم وتأهيل وظائفهم الحركية.

وتأتي هذه المبادرة الدولية ضمن محور الصحة والرعاية وإعادة التأهيل لدى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة، تساعد أصحاب الهمم في التغلب على التحديات التي تواجههم في المجتمع، من خلال تمكينهم من المشي لمسافات طويلة عبر الحدود.

وابتداءً من أبوظبي، تنطلق مبادرة «خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة» مع استخدام أصحاب الهمم لأجهزة «لوكومات»، وهي إحدى أجهزة التأهيل وتحسين إمكانيات المشي من شركة «هوكوما»، في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ثم متابعة الرحلة باستخدام الأجهزة وصولاً إلى إسطنبول، بمشاركة أصحاب الهمم في مستشفى «ميموريال شيشلي»، ثم الوصول إلى زغرب بالشراكة مع عيادة «جلافيتش»، لتختتم الجولة في مدينة زيورخ.

حيث تواصل مجموعات من مرضى إعادة التأهيل على الحركة في كل مدينة مشاركتها في تحدي المشي من خلال تسجيل معدل الخطوات، والمسافة المقطوعة على الأجهزة، عبر تشجيع أصحاب الهمم على المشاركة في إكمال هذه الرحلة بين المدن المحددة.

ومع اختتامها في نهاية العام، ستحفز مبادرة «خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة» مرضى إعادة التأهيل خلال أنشطتهم اليومية لتحفيز تحسن حالتهم على المشي باستخدام أجهزة «لوكومات» أثناء خضوعهم للعلاج الطبيعي.

وقال عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: في إطار التزامنا بدعم طموحات أصحاب الهمم في الارتقاء بقدراتهم البدنية، ستشهد مبادرة «خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة» مشاركة أصحاب الهمم من مختلف البلدان بالوقوف والمشي، وسيكون ذلك لأول مرة لدى البعض منهم، وهذا أمر ملهم للغاية.

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