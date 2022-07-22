«إسلامية دبي» تطلق برنامج «صيفنا ممتع ومفيد»

المصدر: (دبي - وام )

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «صيفنا ممتع ومفيد» لعام 2022 في مقر مراكز إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بفرعيها في مركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي خلال الفترة الصباحية ويستمر حتى 28 يوليو الجاري وذلك ضمن خطتها التنفيذية وتزامناً مع دخول فصل الصيف وبدء الإجازات المدرسية للأطفال.

وافتتح الفعاليات أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالإنابة، وشيخة سعيد المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وبحضور كل من بطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وأحمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، وعدد من مسؤولي الجهات المنظمة والمشاركة في الحدث.

وقال أحمد درويش: إن البرامج الصيفية تعتبر مبادرات مبتكرة من الدائرة بالتعاون مع العديد من الجهات.

وأشار إلى أن الدائرة تسعى إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون والشراكة المتبادلة بين المؤسسات العامة والدوائر الحكومة في دبي موجهاً بأهمية استمرار هذه البرامج طوال العام وليس فقط في فصل الصيف في ظل دعم قيادتنا الرشيدة وتماشياً مع توجهات استراتيجية الدائرة في نشر الوعي الديني والثقافي بالمجتمع وخاصة لفئة الأطفال بهدف شغل وقت الأطفال في الصيف ووقت الإجازة المدرسية بكل ما هو مفيد وجديد. ومن جانبها أوضحت حمدة أحمد المهيري مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية أن فكرة البرنامج تعتمد على العودة للحياة الطبيعية ما قبل كورونا.

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