قبول 433 طبيباً متدرباً ضمن برامج «صحة أبوظبي» للتعليم الطبي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن قبول 433 طبيباً متدرباً في تخصصات طب الإقامة والزمالة وطب الأسنان والصيدلة السريرية، ضمن برامج الدائرة للتعليم الطبي، وبزيادة تقدر بـ28 % مقارنة بالعام الماضي، وبذلك يصل عدد المتدربين الحاليين في البرنامج إلى 767 متدرباً.

وطورت دائرة الصحة في أبوظبي منظومة متميزة لبرامج التعليم الطبي تشمل شروطاً جديدة للتسجيل في البرامج تضمن إتاحة فرص تدريبية لجميع المتقدمين من مواطني الدولة والخريجين من المقيمين في الدولة والخريجين من جامعات خارج الدولة. وبعد مراجعة كافة الطلبات، تم قبول 125 طبيباً مواطناً و109 أطباء ينتمون لأكثر من 28 جنسية مختلفة بطاقة استيعابية 237 مقعداً تدريبياً لهذا العام.

وقدمت دائرة الصحة برامج طب الامتياز بمشاركة فعالة من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم قبول 196 متدرب امتياز مقارنة بـ126 متدرباً العام الماضي بزيادة تقدر بـ34%. وانضم كل من مستشفى دانة الإمارات، و«في بي إس» للرعاية الصحية، ومجموعة مستشفيات ميديكلينك، ومجموعة إن إم سي للرعاية الصحية لبرامج التعليم الطبي، ووفرت مقاعد تدريبية في طب الامتياز تلبي احتياجات القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية والعالمية إلى القطاع الصحي من خلال توفير البرامج التعليمية والتدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية. تسهم الكفاءات والخبرات المتميزة إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة رعاية صحية متقدمة في تحقيق أهداف الدائرة القائمة على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم.

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