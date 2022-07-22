«تنمية المجتمع» في دبي: 18 طفلاً يستفيدون من برنامج الأنشطة المائية الوظيفية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن برنامج الأنشطة المائية الوظيفية الهادفة للأطفال من أصحاب الهمم سيسهم في موسمه الثاني بتطوير القدرات النمائية لـ18 طفلاً من أطفال مركز دبي لتطوير نمو الطفل، مبينة أن النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والأثر الذي تم قياسه على القدرات الحركية والذهنية والاجتماعية للأطفال أسهم في اعتماد برنامج الأنشطة المائية ضمن أبرز قائمة البرامج العلاجية والتأهيلية المهمة التي يعتمدها المركز.

تطوير

ويسهم برنامج الأنشطة المائية الوظيفية في تطوير المهارات الإدراكية والحسية لدى الأطفال وتحسين قدراتهم على التعامل مع البيئات المختلفة. كما يحسن من لياقتهم البدنية ويزيد من كفاءة أجهزتهم التنفسية. كما تقوي الأنشطة المائية عضلات الطفل الضعيفة وتساعد في ارتخاء العضلات المشدودة وزيادة المرونة والمدى الحركي للمفاصل ما يسهم في تطوير القدرات الحركية بشكل عام مثل مهارات التوازن والسيطرة.

وقالت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع: إن الهيئة تعمل من خلال مركز دبي لتطوير نمو الطفل على تطوير نماذج إيجابية وتجارب ناجحة لبلوغ الأطفال من أصحاب الهمم أقصى إمكانياتهم، الأمر الذي يسهم في تبني هذه الحلول على مستوى أوسع ويعزز من فرص الأطفال في الحصول على كافة حقوقهم في التعليم والترفيه والحياة الاجتماعية أسوة بأقرانهم وبما يتناسب مع قدراتهم.

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