«صحة دبي» تتعاون و«فيزا» لتعزيز تنافسية السياحة الصحية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت هيئة الصحة في دبي، مذكرة تفاهم مع شركة فيزا الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة مثالية للسياحة الصحية.

ووقّع الاتفاقية عن هيئة الصحة بدبي الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وعن شركة Visa الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً للاتفاقية ستعمل الشركة بالتعاون مع شركائها في البنوك لتزويد حاملي البطاقات بمجموعة من الخصومات الحصرية على الخدمات الطبية التي يقدمها أعضاء تجربة دبي الصحية «DXH» من خلال الموقع الإلكتروني للسياحة الصحية www.dxh.ae.

بحيث يتمكن حاملو بطاقات الفيزا من الاختيار بين مجموعة من الخدمات والإجراءات الطبية وحجز المواعيد مع الأطباء وتخطيط مسارات رحلاتهم العلاجية.

مراحل تنفيذ

وسيتم تنفيذ الاتفاقية على مرحلتين تستهدف المرحلة الأولى حاملي بطاقات الفيزا من دولة الكويت للاستفادة من خصومات على الخدمات في 6 عيادات ومستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة هي: مستشفى الزهراء، ومستشفى آدم فيتال، ومستشفى الأعصاب والعمود الفقري، ومستشفى برجيل، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، ومستشفى كينجز كوليدج.

وتستهدف المرحلة الثانية تقديم الخصومات لحاملي بطاقات الفيزا في البلدان الأخرى بحيث تغطي جميع المستشفيات والعيادات التابعة لمجموعة تجربة دبي الصحية DXH. كما سيتم العمل مع وكلاء السفر وشركات الطيران ومقدمي خدمات الضيافة للحصول على العديد من الخصومات والعروض الأخرى.

خطط

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي على أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي ضمن الخطط والجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لبناء آفاق رحبة من الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز قدرة دبي وتنافسيتها العالمية كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

وأشار الدكتور الملا إلى البرامج الفاعلة التي تتبناها دبي لتنشيط حركة السياحة الصحية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والتي ساهمت خلال العام الماضي 2021 في استقطاب 630 ألف سائح صحي دولي، بلغت نفقاتهم الطبية حوالي 730 مليون درهم، وهي أرقام قياسية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كوفيد-19».

مزايا

أعرب الدكتور مروان الملا عن ثقته بالنتائج الإيجابية التي ستحققها مذكرة التفاهم مع شركة Visa، ودورها في دعم وتنشيط حركة السياحة الصحية لدبي لما توفره من خصومات ومزايا متعددة للمرضى من مختلف دول العالم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الطبية ذات الجودة العالية بمختلف المنشآت الصحية بالإمارة.

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