«ليوا للرطب» يواصل فعالياته ومسابقاته التراثية

المصدر: ليوا - وام

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واصل مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ18 فعالياته ومسابقاته التراثية في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، الذي يستمر حتى 24 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوج مهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة مزاينة الرطب ضمن فئتي «بومعان» و«الخنيزي»، وذلك بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وخصصت اللجنة المنظمة 15 جائزة لمزاينة رطب بومعان بقيمة 397 ألف درهم، و15 جائزة لمزاينة رطب الخنيزي بقيمة 397 ألف درهم.

وتشارك بلدية منطقة الظفرة بصفتها داعماً استراتيجياً في مهرجان ليوا للرطب انطلاقاً من حرصها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه المنطقة.

خدمات ذكية

واستقطب جناح شرطة أبوظبي عدداً كبيراً من زوار مهرجان ليوا للرطب في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، للاطلاع على ما يقدمه الجناح من برامج توعوية وخدمات ذكية.

واطلع الزوار في منصة إدارة مكافحة المخدرات بالظفرة على أهداف خدمة «فرصة أمل»، التي تتيح طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة وجهود المديرية في مكافحة المخدرات وتوعية المجتمع بمخاطر الإدمان وعقدت محاضرة توعية للجمهور في مسرح المهرجان حول أضرار المخدرات وفرص علاج المتعاطين والمدمنين.

وشاركت إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمنطقة الظفرة في المهرجان من خلال عرض مميزات «جهاز سهل» في تسهيل إجراءات معاملات الجمهور لترخيص مركباتهم وإسعادهم، كما تعرف الزوار على إجراءات وعمليات التسجيل بالخدمات الإلكترونية لشرطة أبوظبي وأهداف رخص التوعية للأطفال عبر الإصدار المميز من البطاقات التي تتألق باللون الذهبي إشارة إلى اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازاتها في الـ50 عاماً الماضية، ومسيرتها المستمرة نحو مستقبل مشرق.

أنشطة

يحرص مهرجان ليوا للرطب على تقديم برامج غنية بالأنشطة والفعاليات التراثية المقدمة للأطفال من مختلف الأعمار، إذ يتضمن برنامج هذا العام عروضاً لمسرح الطفل، ومسابقات ثقافية، وحكايات الراوي، فضلاً عن ورش عمل فنية متنوعة.

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