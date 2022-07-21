شرطة أبوظبي توضح الدراجات الهوائية والكهربائية المصرح باستخدامها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بثت شرطة أبوظبي فيديو يوضح للجمهور الدراجات الهوائية والكهربائية " السكوتر" المصرح باستخدامها وغير المصرح بها وذلك بالتعاون مع مركز النقل المتكامل .

وأوضحت أن المصرح باستخدامها في أبوظبي، هما نوعين، وهي الدراجات الهوائية والسكوتر اليدوي والكهربائي، فيما أكدت أن الدراجات الكهربائية ذات المقعد الواحد، والتي شهدت انتشاراً واسعاً في شوارع الإمارة فهي محظورة.

وحددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة، مواصفات الدراجات الهوائية بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، فيما السكوتر الكهربائي، هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز