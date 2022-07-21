شرطة دبي تختتم برنامجاً تدريبياً طلابياً في مجال العلوم الجنائية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ممثلة في المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي، برنامج تدريب طلبة الكليات والجامعات في مجال العلوم الجنائية، والذي عقد لمدة 6 أسابيع بما يعادل 200 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة بتطبيقات العلوم التي اكتسبها الطلبة في الجامعات وكيفية تكييفها لخدمة العدالة، وضمت الدفعة الأولى 25 طالباً من مختلف الجامعات والكليات في الدولة، بالإضافة إلى طلبة من المملكة المتحدة، إذ حرصت الجامعات والكليات العريقة على تنسيب طلابها في البرنامج منذ إطلاقه عام 2020.

واطلع كل من العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة، والمقدم دكتور راشد الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، على العروض التقديمية النهائية للطلبة، والتي من خلالها قدموا أفكاراً تطويرية وابتكارية ركزت على العلوم والتي سيتم اعتمادها والعمل عليها في المركز الدولي، دعماً لمنظومة البحث والتطوير في المركز.

وأكد المقدم دكتور راشد الغافري أن البرنامج في نسخته الأولى، شهد إقبالاً كبيراً من قبل طلبة الكليات والجامعات من مختلف جامعات الدولة وخارجها، لما يحتويه من عناوين ومواضيع مهمة في العلوم الجنائية، وهو ما تحرص عليه القيادة العامة لشرطة دبي عند إطلاقها للبرامج التخصصية التي تعزز من ثقافة العلوم وأهميتها في منظومة العمل الأمني والشرطي.

وفي ختام البرنامج، كرم العميد خبير أول أحمد مطر المهيري بحضور المقدم دكتور راشد الغافري، المشاركين في الدورة التدريبية، مؤكداً دعم القيادة لطلبة الجامعات والكليات واستقطاب الكفاءات منهم للعمل ضمن مرتب القيادة العامة لشرطة دبي، ليسهموا في تقديم الأفكار التطويرية والاقتراحات التي من شأنها المساهمة الفعالة في تحقيق الريادة والتميز.

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