(مركز النقل المتميز) يعقد 6 برامج حول ذكاء الأعمال ووسائل النقل الكهربائي في المواصلات العامة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز مع هيئة الطرق والمواصلات في النصف الأول من العام 2022 (6) برامج تدريبية تخصصية، وذلك بمشاركة 117 متدرباً من مختلف القطاعات والمؤسسات في قطاع النقل والمواصلات في عدة دول، وتناولت البرامج التدريبية مواضيع حول أساسيات السياسة العامة في المواصلات العامة والبيانات وذكاء الأعمال في المواصلات العامة، وتنظيم وتشغيل سيارات الأجرة ووسائل النقل الكهربائي في المواصلات العامة.

وأفاد أحمد بهروزيان، رئيس اللجنة التنسيقية للإشراف على أعمال مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا للنقل المتميز مع هيئة الطرق والمواصلات، بأن البرامج التدريبية التخصصية تم تقسيمها كالتالي المجموعة الأولى والتي بلغ معدل الرضا عن البرامج التدريبية والورش الافتراضية التي قدمت فيها نسبة 89%، تضمنت عدد (2) برامج تدريبية لموظفي هيئة الطرق والمواصلات يمثلون مختلف المؤسسات والقطاعات التابعة لها وبمشاركة (36) متدرباً، حيث تناولت خلال (32) ساعة تدريبية في (8) أيام تدريبية سلسلة من المواضيع تمحورت حول أساسيات السياسة العامة في المواصلات العامة والبيانات وذكاء الأعمال في المواصلات العامة، وأضاف بهروزيان أن البرامج التدريبية تم تقديمها عبر تقنية الاتصال عن بعد (11) محاضراً متخصصاً في قطاع المواصلات العامة من حول العالم.

كما أوضح أحمد بهروزيان، أن المجموعة الثانية بلغ معدل الرضا عن البرامج التدريبية والورش الافتراضية فيها نسبة 88%، تضمنت عدد (2) برامج تدريبية لموظفي الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بمشاركة (28) متدرباً، حيث تناولت خلال (26) ساعة تدريبية في (6) أيام تدريبية سلسلة من المواضيع تمحورت حول تنظيم وتشغيل سيارات الأجرة ووسائل النقل الكهربائي في المواصلات العامة، وشارك في تقديم البرامج التدريبية والتي تم تنفيذها في السعودية وقدمها 9 محاضرين متخصصين، أما المجموعة الثالثة فقد تضمنت عدد (2) برامج تدريبية باللغة الفرنسية في المملكة المغربية وذلك بمشاركة 53 متدرباً من مختلف الجهات والقطاعات العاملة في قطاع النقل والمواصلات العامة حول العالم تناولت في (20) ساعة تدريبية تمحورت حول الحافلات الكهربائية والمواصلات كخدمة وشارك في تقديم البرامج التدريبية عبر تقنية الاتصال عن بعد (13) محاضراً.

التقارير والدراسات

كما أكد أحمد بهروزيان أن مركز النقل المتميز ركّز على مجال البحوث والدراسات والتقارير حيث أصدر المركز تقرير تحت عنوان" النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2021" والذي يهدف إلى تحديث التقرير الحالي ببيانات من 2019 و 2020، ورصد تأثيرات جائحة كوفيد 19 على قطاع النقل، كما سيصدر المركز في الربع الأخير من 2022 تقرير آخر تحت عنوان "نظام خط الحافلات السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" والذي يسلط الضوء على رفع مستوى الوعي بأنظمة النقل السريع بالحافلات وتطوير الملخصات المعرفية الخاصة بأنظمة النقل السريع بالحافلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وأضاف أحمد بهروزيان، أن للمركز أنشطة أخرى منها مشاركة الدكتورة خلود الحفيتي مدير قسم دراسات وسياسات الموارد البشرية في اجتماع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بتقرير عنوانه" تجربة الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة في إدارة الأعمال والموارد البشرية" وذلك في الجلسة الثانية من مؤتمر " التجارب من أزمة كوفيد19" وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وأكد أحمد بهروزيان أن الدورات التدريبية والورش التي يقدمها مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا للنقل المتميز لموظفي الهيئة تهدف إلى تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة والتي تنص على تطوير المواهب وتعزيز إدارة المعرفة لدى الموظفين وتحقيق الريادة والابتكار في البحث والتطوير.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات قد أسست مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP). وجاءت مبادرة تأسيس المركز مقراً مرجعيا للبحوث المهنية، وتبادل المعارف الميدانية، لإنشاء مجموعة من القنوات المنظمة للمواصلات، وإعداد التقارير عن سياسات التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبادل التجارب والخبرات وتنظيم الدورات التدريبية لمساعدة العاملين في قطاع النقل والمواصلات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز