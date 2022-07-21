محمد بن راشد يتفقد سير العمل في مطار دبي الدولي والتسهيلات المُقدَّمة للمسافرين

المصدر: البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مطار دبي الدولي وتفقد سير العمل والتسهيلات المُقدَّمة للمسافرين.

وقال سموه، "تابعنا اليوم سير العمليات في مطار دبي الدولي، بدأنا الاستعداد مبكراً لعودة حركة المسافرين الدولية بعد الجائحة، واليوم يحافظ مطار دبي على المركز الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين،وسنبقى نتابع بأنفسنا مستوى الخدمات وجودتها في أهم واجهة وطنية تملكها دولة الإمارات".

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