«الطاقة والبنية التحتية» تنفذ حزمة طرق شريانية في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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كشف المهندس يوسف عبد الله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعكف على إنجاز 3 مشاريع ضمن مجموعة الطرق الشريانية التي تنجزها الوزارة في الدولة، حيث سينتهي العمل بها خلال عامي 2022 و2023.

وبين أن مشروع إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات «المرحلة الثانية» يتضمن إنشاء تقاطع رئيسي ونفق لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المناطق الوسطى والمنطقة الشرقية للدولة، ووصلت نسبة إنجازه 23%، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بحلول أغسطس 2023.

وأضاف: أن المشروع يشمل نفقاً مقوساً بـ 5 حارات في كل اتجاه 3 منها تخدم الفترة الحالية وحارتان للتوسع المستقبلي، وسيربط طريق خورفكان الجديد بشارع الإمارات من خلال عدد من الطرق الانزلاقية والحلقية، ويشمل المشروع كذلك نقل وحماية الخدمات القائمة، وسيسهم التقاطع بعد إنجازه من رفع مستوى السلامة وتوفير حركة حرة وانسيابية.

وبين المهندس يوسف عبد الله أن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي «E88» الشارقة - الذيد - مسافي «المرحلة الثالثة - من تقاطع 7 حتى مدخل الذيد» بلغت نسبة إنجازه 14%، وأوضح أن المشروع عبارة عن تطوير طريق الشارقة - الذيد من جسر 7 حتى مدخل الذيد بطول 29 كيلومتراً.

وذلك بإضافة حارة جديدة في كل اتجاه ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه مع عمل صيانة للحارات القائمة، كما يشمل المشروع إنشاء تقاطع حلقي جديد ليخدم مستخدمي طريق نزوى - مليحة في إمارة الشارقة.

وأضاف: إن مشروع إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات - المرحلة الثانية «الطريق الرابط بين شارع الإمارات مع شارع الاتحاد - المرحلة الأولى» بلغت نسبة الإنجاز فيه 42 %، وسيتم الانتهاء من أعمال المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

حيث يتكون المشروع من طريق مزدوج حارتين بكل اتجاه بطول 2.8 كيلومتر، ويربط في مرحلته الأولى شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق الإمارات، وستكون هناك مرحلة أخرى لتربطه مع شارع الاتحاد.

فيما سيشكل هذا الطريق محوراً عمودياً على الطرق الاتحادية E11 وE311 وE611 ويربط بالاتجاه الشرقي الغربي وسيخدم المناطق المحيطة بشارع الشيخ زايد وشارع الإمارات مثل مدينة الإمارات وأب تاون والحليو ومنطقة الحمرية والزبير وغيرها من المناطق في الشارقة وعجمان.

استدامة

وتابع: تحرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق الممتدة في كافة الإمارات، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور، وتطبق الوزارة أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار والاستدامة، والذكاء الاصطناعي إلى جانب تعاونها مع شركائها، على المحافظة على مكتسبات الدولة في البنية التحتية.

منظومة

تعزز وزارة الطاقة والبنية التحتية من استخدام المواد المستدامة في مشروعاتها، حيث يتم استخدام أصباغ تمتص ثاني أوكسيد الكربون، والروائح الكريهة من الجو.

موضحاً أن الوزارة استحدثت منظومة الطرق الخضراء، بهدف تقييم وتصميم وتنفيذ الطرق بما يحقق التنمية المستدامة، ويحافظ على البيئة بجميع مراحل العمل من تنفيذ وتشغيل، التي بدورها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 %، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50 %، وتقليل مواد البناء الهالكة بنسبة 70 %، فيما يتم استخدام نوعية جديدة من وسائد الجسور.

والتي تحقق معايير الاستدامة، حيث يزيد عمرها الافتراضي حيث إنها لا تحتاج لصيانة.

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