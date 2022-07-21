156 ألف معاملة رقمية لـ«الكاتب العدل» بمحاكم دبي خلال 6 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي 156247 معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتكرس بذلك محاكم دبي نهجها في توفير أفضل الخدمات بأعلى جودة ممكنة وكسب رضا متعامليها، تحقيقاً لاستراتيجيتها في إيصال رسالتها بتحقيق عدالة نافذة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.

وتفصيلاً كشف أحمد الحوسني مدير إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي: أن الإدارة أنجزت عدداً من المعاملات الرقمية بشكل ناجح وفعال، حيث بلغ عدد معاملات الكاتب العدل العام الرقمية 86 ألفاً و558 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات الكاتب العدل الخاص الرقمية 63 ألفاً و457 معاملة، وبلغ عدد المعاملات التي تم توثيقها للمتعاملين خارج الدولة 5000 معاملة، كما أنجزت 1232 معاملة لمعاملات الاتصال المرئي للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأوضح أحمد الحوسني أن مجموع المتعاملين الذي تم استقبالهم وصل إلى ما يقارب 119 ألفاً و623 متعاملاً، بينما بلغ عدد المتعاملين الذين تم تقديم الخدمة لهم حوالي 374 ألفاً و501 متعامل، مؤكداً على حرص الدائرة على إطلاق قنوات متنوعة لتقديم خدمات الكاتب العدل لتسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، وذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية.

وبين الحوسني أنه يمكن للمتعامل الحصول على خدماته في الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي من خلال اسم مستخدم، كما يمكن الحصول على الخدمة عبر قنوات متنوعة منها، الكاتب العدل الخاص الذي يبلغ عدد فروعه 50 فرعاً ضمن توزيع جغرافي يغطي إمارة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز