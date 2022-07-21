«طرق دبي» تبحث تطوير خدمات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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عقدت هيئة الطرق والمواصلات، ممثلة في مجلس المتعاملين، جلسة حوارية مع ممثلي مراكز أصحاب الهمم في إمارة دبي، وذلك في مركز راشد لأصحاب الهمم، جرى خلالها استعراض الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الهمم، وبحث سبل تطويرها، والارتقاء بها لتحقيق السعادة للفئة المستهدفة.

وشارك في الجلسة محمد عبيد الملا عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مجلس المتعاملين، ومريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن مؤسسات وقطاعات الهيئة المختلفة، وعدد من أهالي طلبة المدارس من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي مراكز أصحاب الهمم في إمارة دبي.

ورحبت مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومشيدة في الوقت نفسه بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في تقديم خدمات عالمية راقية لجميع شرائح المجتمع ومنهم أصحاب الهمم.

من جانبه أعرب محمد عبيد الملا، عن شكره لمركز راشد لأصحاب الهمم على استضافتهم لمجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً حرص القيادة العليا لهيئة الطرق والمواصلات، على الارتقاء بالخدمات المقدمة لفئة أصحاب الهمم، وتطويرها المستمر لمواكبة متطلبات واحتياجات هذه الشريحة الاجتماعية التي تُعتَبرُ إحدى الركائز المهمة للدولة والمجتمع.

وأضاف: «عَمِلَت الهيئة منذ تأسيسها على مواءَمة خدماتها ومرافقها لتُناسب احتياجات أصحاب الهمم ضمن أعلى المعايير العالمية، حرصاً منها على المساهمة في دمج هذه الفئة ضمن شرائح المجتمع والارتقاء بمستوى سعادتهم ورضاهم عن خدمات الهيئة المختلفة».

مبادرات

واستعرض الملا المبادرات والامتيازات التي تقدمها الهيئة لفئة أصحاب الهمم، أهمها الإعفاء من رسوم تسجيل وتجديد المركبات (مركبة واحدة) بنسبة 100%، وخدمة توصيل مجانية لتصاريح أصحاب الهمم مع خصم بنسبة 50% على رسوم خدمات ترخيص السائقين، وتوفير تصاريح مواقف دائمة ومؤقتة، وتخصيص مواقف مجانية مخصصة لأصحاب الهمم من إجمالي المواقف في الإمارة.

وتوفير تصاريح مواقف دائمة ومؤقتة لأصحاب الهمم من فئة السياح، وإعفاء من رسوم سالك (مركبة واحدة) بنسبة 100%، وتوفير مركبات مخصصة لتدريب السائقين من أصحاب الهمم، وتوفير (27) مركبة أجرة مهيأة ومخصّصة لأصحاب الهمم مع خصم بنسبة 50% على تعرفة مركبات الأجرة.

احتياجات

قال محمد الملا عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مجلس المتعاملين: تُقَدِّمُ الهيئة حزمة واسعة من الخدمات تتناسب واحتياجات أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم ومنها الخدمات الذكية والإلكترونية ومنها سهولة استخدام الموقع الإلكتروني للهيئة من قبل هذه الفئة وتقديم خدمات تنقّل مجانية لأصحاب الهمم وتقديم أماكن خاصة وتسهيلات على متن وسائل نقلها العامة.

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