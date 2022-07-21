60 مبادرة أطلقها «شكراً لعطائك التطوعي» في 6 أشهر

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يسهم فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، الذي يبلغ عدد أعضائه 4600 في نشر ثقافة العمل التطوعي، وتحفيز الشباب المتطوعين، وكذلك تكريم وتقدير جهود أفراد المجتمع والمؤسسات الداعمة والراعية للتطوع، كما أنجز طاقم عمل الفريق التطوعي 60 مبادرة خلال الأشهر الستة الماضية، استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وبهدف تعزيز وتمكين العمل التطوعي في الدولة.

وكان الفريق فاز مؤخراً بجائزة أفضل المشاركات التطوعية في الأعمال التطوعية، فئة المجموعات التطوعية، المركز الأول، وذلك في جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الأخيرة.

مسؤولية

وقال سيف الرحمن أمير، مؤسس ورئيس فريق «شكراً لعطائك التطوعي» في حديثه لـ«البيان»: «إن فوزنا ولله الحمد مؤخراً بجائزة أفضل المشاركات التطوعية في الأعمال التطوعية، فئة المجموعات التطوعية، المركز الأول.

وذلك في جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وتحديداً في دورتها الأخيرة، وذلك بدعم مستمر من الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري الرئيس الفخري للفريق، يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة بضخ المزيد من الجهود التي تسهم في تعزيز روح العمل التطوعي، وغرس المسؤولية المجتمعية في نفوس النشء والشباب، وإرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية، والمشاركة في الأنشطة والمبادرات والبرامج الوطنية. وليس هذا فحسب، إذ فاز الفريق أيضاً بالمركز الأول عن فئة الفرق التطوعية لمبادرة «الخير في عيال زايد» في مسابقة «نتطوع لأجل الإمارات» لعام 2021، ضمن جائزة الشارقة للعمل التطوعي التي تم إطلاقها في يوم التطوع العالمي، وذلك تقديراً لجهود الفريق المبذولة في العمل التطوعي».

مبادرات

وأضاف: «من أبرز المبادرات التي قمنا بتنفيذها وإطلاقها خلال فترة الأشهر الـ6 الماضية، خيرات بلادي، ويوم زايد للعمل الإنساني، وسقيا خليفة، ومجلس نجوم القرآن، والخير في عيال زايد، إلى جانب تكريم الأمهات المتطوعات تقديراً وامتناناً لدورهن الكبير في جميع المجالات الحياتية وأهمية تأثيرهن الإيجابي في أبنائهن لإعداد جيل يحمل ثقافة التطوع لفائدة وطنه ومجتمعه.

وغير ذلك من المبادرات الأخرى. في حين بلغ عدد المبادرات في شهر رمضان الماضي 18 مبادرة، وبدعم 18 شريك نجاح، ومساهمة 19 أسرة تطوعية، وتنفيذ 36 ألف ساعة تطوعية.

وعلى الرغم من التحديات التي كانت تواجه الفريق في تنفيذ بعض المبادرات فإن كل عضو على يقين تام بأن التطوع يتجلى في أسمى معانيه حينما يسهم فعلياً في تعزيز التكافل والتعاون والمشاركة والتضحية والإيثار من دون مقابل أو أجر مادي في سبيل سعادة أفراد المجتمع وخدمة الوطن».

وأكد أن المتطوعين يبذلون جهوداً كبيرة عززت من دورهم الإيجابي لخدمة الوطن والمجتمع، مستلهمين قيم العمل التطوعي التي تمثل امتداداً للمبادئ الإنسانية والأصيلة الملهمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء الكثير من القيم النبيلة التي تتمثل في الخير والمحبة والوفاء ومساعدة الآخرين، وذلك انطلاقاً من المبادئ التي مثّلت رؤية وحضارة الدولة منذ تأسيسها.

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