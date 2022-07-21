جمارك دبي تعرض لوفد عماني تجربتها في الرصد والتفتيش

المصدر: دبي - البيان

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استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في ميناء جبل علي، وفد شرطة عمان السلطانية والجمارك العمانية، واستعرضت جمارك دبي للوفد العماني تجربتها الرائدة في الرصد والتفتيش الجمركي.

وحضر اللقاء اللواء سهيل سعيد الخييلي المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، وأحمد بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالإنابة، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا.

وعمر علي سالم العديدي ‏الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وترأس وفد شرطة عمان السلطانية والجمارك العمانية العميد ناصر بن سالم الحوسني مدير عام الاتصالات، وضم الوفد العميد سعيد بن خميس الغيثي المدير العام للجمارك العمانية، والعقيد خميس بن سالم الحجري، والمقدم عبدالله بن محمد الشبلي، والرائد خالد بن ناصر العبري.

كما حضر من جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، وراشد سيف الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، وعادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على التقنيات المستخدمة في جمارك دبي بمجال إدارة المخاطر والتفتيش الجمركي.

ورحب أحمد محبوب مصبح بوفد شرطة عمان السلطانية والجمارك العمانية، معرباً عن حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع سلطنة عمان في تطوير العمل الجمركي انطلاقاً من عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع سلطنة عمان.

وقال: يعد نظام محرك المخاطر الذكي الذي تم تطويره داخلياً بجهود الموارد البشرية في الدائرة من أفضل الأنظمة الجمركية العالمية لرصد مخاطر الشحنات التجارية مسبقاً وتحديد مستوى المخاطرة فيها، لتتم متابعتها من قبل ضباط التفتيش الجمركي باستخدام أجهزة المسح المتقدمة بالأشعة في النظام المتطور الذكي لفحص الحاويات..

حيث يصل عدد أجهزة فحص الحاويات بميناء جبل علي، الذي يعد أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط، إلى 6 أجهزة تصل قدرتها الاستيعابية إلى فحص 900 حاوية في الساعة الواحدة.

وتمتاز عمليات التفتيش للشحنات المستهدفة بالدقة العالية القادرة على الوصول إلى المواد الممنوعة ومنع محاولة تهريبها إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي، حيث يسهم نظام محرك المخاطر في حصول جمارك دبي على أفضل المراكز في مؤشر سعادة العملاء، حيث وصلت إلى نسبة 98%.

خطة استراتيجية

وتم خلال الزيارة استعراض خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021-2026، التي ترتكز على مبادئ رئيسية تتبناها جمارك دبي، وهي: الابتكار والرشاقة والرقمية وغير التقليدية وذات رؤية مستقبلية.

كما تم استعراض نموذج العمل التشغيلي لجمارك دبي، الذي يرتكز على 3 مستويات.

وأعرب رئيس الوفد العماني عن التقدير الكبير لجهود جمارك دبي في تطوير منظومة الرصد والفحص والتفتيش الجمركي.

تقنيات

قدَّم عادل السويدي عرضاً توضيحياً لكيفية عمل منظومة الرصد والتفتيش الجمركي التي طورتها جمارك دبي والتكامل في مراحل عمل المنظومة باستخدام التقنيات الحديثة ووحدة الكلاب الجمركية والمختبر المتنقل لإنجاز مهمات التفتيش وتحقيق أفضل النتائج، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات، التي من ضمنها مبادرة سياج التي يتم من خلالها استخدام التقنيات الحديثة.

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