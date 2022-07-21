«الذيد للرطب» ينطلق اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان )

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تنطلق اليوم في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الـ 6 من «مهرجان الذيد للرطب»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 4 أيام وبمشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة، وسيشهد الحدث العديد من المسابقات الجاذبة والجوائز القيمة التي تصل إلى مليون درهم، ستوزع على 145 فائزاً، وذلك في إطار سعي الغرفة المتواصل للحفاظ على الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومضاعفة الاهتمام بالنخيل والمساهمة في دعم الملاك والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب.

ويحفل المهرجان هذا العام بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، التي ستنظم وسط الأجواء التراثية المميزة والتنافس القوي بين ملاك النخيل والمزارعين في عرض مختلف أصناف الرطب، والمشاركة في مسابقات المهرجان الرئيسية الـ 6 التي يتضمنها الحدث، وهي مسابقات مزاينة الرطب، وأكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين، ومسابقة تمر الحسيل، وأجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، حيث تتراوح قيمة الجوائز في كل مسابقة بين 1000 إلى 25 ألف درهم.

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