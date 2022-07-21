ثاني الزيودي: 220 طناً من التمور تصدرها الإمارات سنوياً

المصدر: ليوا - وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفتخر بما وصلت إليه من مستوى متقدم من إنتاج التمور والرطب وتصديرها إلى دول العالم، حيث بلغت صادرات التمور نحو 220 طناً تم تصديرها إلى 84 دولة، بحسب أرقام التجارة الخارجية للعام الماضي وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في تنمية القطاع الزراعي.

وتقدم وزير الدولة للتجارة الخارجية خلال زيارته مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ18 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بجزيل الشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ودورها الكبير في إنجاح هذا الحدث، والذي يشهد تطورا مستمراً وعرضاً احترافياً للرطب بشكل خاص والنخيل بشكل عام، بالإضافة إلى الحضور الكبير والمشاركة المجتمعية الأكثر وأيضاً الجودة المقدمة من إنتاج المزارع والمزارعين.

واطلع معاليه خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة رطب والفاكهة، واستمع إلى شرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان عن مسابقات الحدث التي تستمر حتى 24 يوليو الجاري، وآلية تسليم المشاركات التي تتم وفق إجراءات احترازية ووقائية محددة وما يتبعها من عملية تحكيم وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى، ورافقهم في الجولة مبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب بالمهرجان.

وزار الزيودي مختلف الأجنحة والأركان المقامة في موقع المهرجان، وكذلك جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، المنظمة للمهرجان، واطلع على ما تقدمه من برامج ومهرجانات على مدار العام، كما اطلع على مجلة شواطئ الصادرة عن اللجنة.

تنافس

وإلى ذلك شهدت مسابقات مزاينة رطب الشيشي وسلة وفواكه الدار والتين «الأصفر والأحمر» في مهرجان ليوا للرطب، منافسات قوية بين المزارعين. وتستمر مساقات وفعاليات المهرجان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة لغاية 24 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات مزاينة الشيشي وسلة وفواكه الدار والتين «الأصفر والأحمر»، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان، ومحمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة لمزاينة رطب الشيشي بقيمة 397 ألف درهم، و3 جوائز لمسابقة سلة فواكه الدار بقيمة 400 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة التين الأحمر بقيمة 117 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة التين الأصفر بقيمة 117 ألف درهم.

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