مستشفى وجامعة في «الميتافيرس».. مبادرات «ثومبي» للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مجموعة ثومبي عن مشروع هو الأول من نوعه في المنطقة، يضع خارطة طريق للعامين المقبلين للعملاء للوصول إلى خدماتهم المنشودة على الميتافيرس.

ويشمل المشروع بناء تطبيق يستطيع المستخدمون عبره إنشاء شخصياتهم الرمزية (avatar) والتفاعل مع منصة الميتافيرس، وسيكون لدى المستخدمين القدرة على تعديل الشخصية الرمزية بحسب لون الشعر ولون البشرة، وتدعم هذه المنصة 25 لغة.

وسيتم إنشاء مستشفى افتراضي بالكامل من خلال مشروع متعدد المراحل على الميتافيرس لتزويد المرضى بتجربة ثلاثية الأبعاد فريدة في الرعاية الصحية، من خلال تطبيق مركز تجارب المرضى، وجولة كاملة في المستشفى وخدماتها، والاستشارات الطبية عن بعد.

كما سيتم أيضاً إنشاء جامعة طبية افتراضية في مشروع متعدد المراحل على الميتافيرس لتزويد الطلاب بتجربة متميزة ثلاثية الأبعاد في التعليم الطبي. حيث ستكون جامعة الخليج الطبية بأكملها وبمختبراتها المختلفة على الميتافيرس مما يمنح الطلاب القدرة على التعلم من خلال العالم الافتراضي، وإنشاء شخصياتهم الرمزية والتفاعل مع الطلاب الآخرين على الميتافيرس.

تطبيق

وسيتم تطوير تطبيق الميتافيرس بتصوير جامعة الخليج الطبية وسيتمكن الطالب من إنشاء الصورة الرمزية الخاصة به. مع تخصيصها بحسب لون الشعر ولون البشرة، مع وجود خيارين لكل سمة منهما. يقوم موظف الاستقبال بالجامعة بتحية الطلاب كلٌ بلغته. حيث ستكون المنصة قادرة على التعرف التلقائي على لغة الطالب باستخدام المعرف الرقمي لجهازه (IP address).

وستدعم المنصة في مرحلتها الأولى 25 لغة مختلفة. أما مستشفى ثومبي الافتراضي على ميتافيرس فسيقوم في البداية بتثقيف المرضى عن طريق البرامج الوقائية وتقديم النصائح الصحية، وأيضاً التفاعل مع المرضى الذين بحاجة للدخول للمستشفى وعرض الغرف للمرضى، وسيقوم الأطباء من خلال وحدة الرعاية الصحية عن بُعد بتزويد المرضى بالنصائح والإرشادات الصحية الصحيحة.

كما سيستخدم طلاب جامعة الخليج الطبية أيضاً هذه التكنولوجيا للعب دورهم كأطباء والتعلم على المريض الافتراضي باستخدام تقنيات AR /‏ VR.

والمرحلة الأولى هي تطبيق مركز تجارب المرضى في مستشفى ثومبي، وسيتم تطوير التطبيق من خلال تصوير مدينة ثومبي الطبية، وسيتمكن المستخدم من إنشاء صورته الرمزية وتخصيص لون الشعر والبشرة بناء على خيارين لكل سمة منهما، كما سيقوم موظف الاستقبال في المستشفى بتحية المستخدمين والترحيب بهم بلغتهم الأم.

حيث ستتمكن المنصة من التعرف التلقائي على لغة المستخدم باستخدام المعرف الرقمي لجهازه. وستدعم المنصة 25 لغة مختلفة.

أما استوديو نادي صحي وسبا بودي أند سول فسوف يساعد المجتمع بشكل عام على مواكبة برامج اللياقة البدنية الخاصة بهم في ميتافيرس وسيكون قادراً على تغيير المشاهد لتحفيز الأفراد على القيام بتمارينهم الرياضية بصورة المنتظمة.

وقال الدكتور ثومبي محيي الدين: «نحن متحمسون للغاية للقيام بهذه المبادرات ومواكبة التطورات المستقبلية واستكشاف جميع الفرص لتطوير أعمالنا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والأبحاث. مدينة ثومبي الطبية هي وجهة فريدة ومركز إقليمي للتعليم الطبي المستقبلي، والرعاية الصحية الحديثة، والأبحاث المتطورة».

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