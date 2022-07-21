رفع «راية برنامج حمدان للخدمات الحكومية» 2021 في مبنى «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت هيئة الصحة بدبي، أمس، مراسم رفع «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» 2021، في مقر مركز الابتكار التابع لها، والتي كانت قد فازت بها بوصفها صاحبة أفضل مبادرة حكومية ضمن البرنامج، وذلك عن مبادرة «درع دبي الصحي».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد سلم، أخيراً، «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» لهيئة الصحة بدبي، وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2021» الذي نظمه «مركز نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وبحضور عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وإيمان محمد السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تم رفع الراية في مبنى الهيئة، وسط حضور مجموعة من مسؤولي مركز نموذج دبي، والهيئة، وذلك إيذاناً بمرحلة جديدة من التطوير والإنجاز.

وقال عوض الكتبي بهذه المناسبة: «إن وجود راية تحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في مقر هيئة الصحة بدبي، هو مبعث فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة والمنتسبين لها، فضلاً عن أن الفوز بالراية يمثل حافزاً مهماً لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق والجودة والتميز، وهي المفردات التي تشكل أبجديات العمل والأداء في حكومة دبي».

وأكد أن الفوز بالراية، يُعد دفعة قوية نحو تحديات جديدة ومرحلة أفضل، وصولاً إلى الأهداف التي تعمل عليها الهيئة، ضمن استراتيجية دبي وتطلعاتها المستقبلية، في تقديم نموذج صحي من الطراز الأول، وتحقيق أعلى درجات الرفاه الصحي، بما يسهم في توجهات الدولة ويعزز مكانتها دولياً في هذا المجال الحيوي.

حماية

تُعد مبادرة «درع دبي الصحي» - التي جاءت كأفضل مبادرة حكومية - واحدة من أحدث منظومات الحماية والوقاية من الأمراض المعدية والوبائيات في العالم، وهي تعتمد في أساسها على أفضل التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية، إلى جانب أرقى المعايير والبروتوكولات المعمول بها دولياً.

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