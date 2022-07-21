استئصال رحم مريضة ستينية بتقنية «في نوتس» في مستشفى توام

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن إجراء أطباء مستشفى توام لعملية استئصال كامل للرحم والمبيضين وقناتي فالوب لمريضة بسرطان الثدي، 66 عاماً، للمرة الأولى بتقنية جديدة تعرف باسم «في نوتس» (V-NOTES)، (وهي جراحة تتم عبر المهبل باستخدام تقنية التنظير الداخلي).

وتتضمن جراحة «في نوتس» (V-NOTES) مزيجاً لطريقتين موجودتين مسبقاً هما استئصال الرحم عن طريق المهبل واستئصال الرحم بالمنظار، وهي تقنية جراحية طفيفة التوغل تستخدم فتحات الجسم الطبيعية مثل المهبل.

ومن الفوائد الأساسية للجراحة الحديثة V-NOTES عدم وجود ندبات مرئية وتخفيف الألم بعد الجراحة (وبالتالي استخدام أقل لمسكنات الألم)، وفرص أقل لحدوث عدوى بعد الجراحة، وإقامة أقصر في المستشفى مقارنة باستئصال الرحم التقليدي بالمنظار.

وقال الدكتور سعد أسود، استشاري الأورام النسائية والتوليد في مستشفى توام: «تم تشخيص المريضة بحالة معروفة من سرطان الثدي وتعالجت لمدة 7 سنوات، ثم أصيبت بنزيف وألم. وتوصلنا بعد الفحوصات إلى ضرورة استئصال الرحم مع إزالة المبيض وقناتي فالوب. وقررنا استخدام تقنية في نوتس V-NOTES الجراحية لضمان راحة المريضة وعدم ظهور ندوب وتخفيف الألم ومدة التعافي».

24 ساعة

وأضاف: «تم إجراء الجراحة بنجاح، وتمكنت المريضة من العودة إلى المنزل في أقل من 24 ساعة. لقد أجرى مستشفى توام نحو 145 عملية استئصال رحم خلال عام 2021».

وقالت المريضة: «أنا ممتنة للغاية للأطباء في مستشفى توام الذين رافقوني طوال العملية. لقد تحسنت حالتي بشكل ملحوظ، وأشعر برضا كبير لعدم وجود ندوب ظاهرة أو ألم أو تعب».

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