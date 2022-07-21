«أمنية» تنجز استراتيجيتها خلال النصف الأول من 2022

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكّنها من إنجاز شوط مُهم وكبير من استراتيجيتها الإنسانية النبيلة خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك عبر عقد شراكات وتوقيع مُذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تُمثّل الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصّة نقطة قوّة دافعة لمواصلة عملنا النبيل في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم داخل وخارج الدولة».

وأضاف: «شهد العام الجاري بداية رائعة من خلال نجاح ماراثون أمنية، الذي أقيم للعام الرابع على التوالي بدعم بنك أبوظبي التجاري، ومدينة زايد الرياضية وشركة «جلف مالتي سبورت»، الشريك الراعي للماراثون، وشهد مشاركة أكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة».

وأردف: «كما تضمّنت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إطلاق العديد من المُبادرات والمُشاركات والفعاليات الناجحة، مثل المُشاركة في معرض «بلاتفورم 09» ».

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