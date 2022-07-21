1.2 مليون درهم لدعم 5 مشاريع بحثية في تنمية الطفولة المبكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن تقديم منح بقيمة 1.2 مليون درهم إماراتي لتمويل 5 مشاريع بحثية مهمة في مجال تنمية الطفولة المبكرة بمشاركة باحثين وأكاديميين من مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية، وذلك ضمن جهودها الرامية لتطوير وتنفيذ استراتيجية للبحوث والدراسات في مجال تنمية الطفولة المبكرة لتوجيه وضع سياسات مبنية على الأدلة ودعم التخطيط وتحسين الجودة، بهدف تمكين مسيرة التنمية الشاملة للأطفال وتعزيز رفاهيتهم منذ فترة الحمل وحتى سن الثامنة، بالتركيز على قطاعات رئيسية تتضمن الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، إضافة إلى التعليم والرعاية المبكرين.

وقالت حمدة السويدي باحث رئيسي في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «سيسهم هذا التعاون البحثي في تعزيز دور الهيئة وشركائها من الجهات المختلفة في بحث الفرص المتاحة والتعامل مع التحديات التي تواجه الأطفال من مرحلة ما قبل الولادة وحتى عمر 8 سنوات وأسرهم في إمارة أبوظبي من خلال تحليلها والوقوف على مسبباتها ووضع حلول فعالة وإجراءات مستدامة تستند إلى الأدلة ونتائج الأبحاث.

حيث نركز خلال تعاوننا مع نخبة من الباحثين والأكاديميين في عدد من الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية على مواجهة تحديين متعلقين بتنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، وهما استمرارية التعليم والتدخل المبكر، وصولاً لتوفير بيانات عالية الجودة لصنّاع السياسات ومقدمي خدمات الطفولة المبكرة وأصحاب العلاقة الآخرين لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قطاع الطفولة المبكرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز