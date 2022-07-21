وزارة تنمية المجتمع تنظم العرس الجماعي الـ17 لأبناء منطقة القوع

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة تنمية المجتمع، بدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، العرس الجماعي السابع عشر لعدد من أبناء منطقة القوع بمدينة العين، وذلك في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية وخفض تكاليف الزواج.

ويأتي هذا العرس الجماعي في إطار رؤية الوزارة لتجسيد المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة الجهات، وبالأخص القطاع الخاص، سعياً منها لدعم تنظيم الأعراس الجماعية للشباب المقبلين على الزواج، وهو ما يترجم الحرص على تشجيع زواج المواطنين من المواطنات.

والذي يعد أحد الأهداف المهمة التي تؤكدها الأعراس الجماعية، وترسيخاً لسعادة الأسرة الإماراتية واستقرارها وصولاً إلى جودة حياة المجتمع، وقد أسهمت ثقافة الأعراس الجماعية في تعزيز مبدأ خفض تكاليف الزواج.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع سنوياً على إقامة الأعراس الجماعية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، تأكيداً لنهج وتجربة الأعراس الجماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث تمثل ظاهرة وطنية تُحتذى في تكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، والإسهام في خفض تكاليف الزواج لمصلحة بناء أسر مستقرة، قادرة على المشاركة والبناء في مسيرة تنمية المجتمع التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، كما تحث الوزارة مجتمع دولة الإمارات من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد على دعم الأعراس الجماعية التي من شأنها تعزيز وتحقيق استقرار وسعادة الأسرة الإماراتية.

استقرار

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع تدعم الشباب والأسرة والمجتمع بخدمات، تحت مظلة «استقرار وترابط الأسرة وتماسك وتلاحم المجتمع»، وفي إطار تلبية تطلعات الشباب في بناء أسر واثقة ومترابطة. ومن هذه الخدمات التي تُعنى بالأسرة والشباب: خدمة منحة الزواج، والمشاركة في العرس الجماعي، والمشاركة في برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، وطلب استشارة أسرية، وسواها.

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