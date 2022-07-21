«التوطين»: مفتش العمل ملزم بـ 6 ضوابط عند زيارته المنشآت

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حدد قانون تنظيم علاقات العمل 6 ضوابط يجب على مفتش العمل الالتزام بها أثناء ممارسته مهام عمله، ويأتي في مقدمتها إخطار صاحب العمل أو ممثله بحضوره.

وذلك ما لم تكن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي خلاف ذلك، وفي كافة الأحوال يلتزم بالتعريف عن نفسه عند دخول المنشأة، واحترام القانون وتأدية العمل بأمانة وإخلاص والالتزام بعدم إفشاء أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته، ولو بعد انقطاع صلة عمله بهذه الوظيفة، وأن يحيط الشكاوى التي تصل إليه بالسرية المطلقة وألا يبوح بأمرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه أو أي شخص آخر غير مختص قانوناً.

سلوك مهني

ويتعين على المفتش التزام الحياد التام وألا تكون له أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقوم بالتفتيش عليها، والتعاون مع العمال وأصحاب العمل على حد سواء والالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الواردة في وثيقة السلوك المهني للموظفين الحكوميين، والعمل حسب القواعد المقررة في دليل الإجراءات الذي يصدره وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في هذا الشأن، وإنجاز مهامه خلال الأوقات المحددة.

وأوضح القانون: أنه يحق لمفتش العمل دخول أي منشأة خاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم «33» لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في أي وقت بغرض التفتيش، واستدعاء صاحب العمل أو الوكيل عنه للحضور إلى مقر المنشأة أو السكن العمالي أو الوزارة، كما يحق له طلب حضور أي عامل في المنشأة، وذلك حضورياً أو عبر القنوات الرقمية.

كما يمكنه القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتثبت من سلامة تنفيذ التزامات صاحب العمل القانونية وله سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود.

ظروف العمل

ويمتلك مفتش العمل صلاحية الاطلاع على المستندات والبيانات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها أو أي مستندات أخرى مرتبطة بالعمل والحصول على مستخرج منها إن استوجبت الحاجة ذلك، وإلزام صاحب العمل بتوفير أية بيانات أو معلومات متعلقة بالتزامه بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأخذ عينات من المواد المستعلمة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال أو سلامتهم لمعرفة مدى هذا الأثر واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، وله إن اقتضت الضرورة طلب إجراء الكشف الطبي على العاملين بالمنشأة وإجراء البحوث الطبية المعملية للتأكد من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على المستوى الصحي والوقائي للعمل.

إعلانات

يحق لمفتش العمل التأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي توجب النظام القانونية تعليقها في مكان العمل والسكن العمالي باللغة التي يفهمها العامل، وإبلاغ الجهات المختصة بالوزارة بأي أوجه نقص في الأنظمة أو والأحكام المنظمة لعلاقة العمل، واقتراح ما يلزم لتعديلها، وإخطار الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي كلا حسب اختصاصه فيما يتعلق بالمخالفات المكتشفة.

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