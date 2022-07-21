عمار النعيمي يطلع على أهداف «الهوية والجنسية» و«أمن المنافذ والحدود»

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في ديوان الحاكم أمس، اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة ومحمد أحمد الكويتي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والوفد المرافق لهما بحضور العميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان.

وفي مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالوفد الزائر مشيداً بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة في دعم منظومة العمل الأمني من خلال رسم الاستراتيجيات الأمنية ووضع السياسات الوطنية التي تكفل تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة، ما يدعم المكانة المميزة عالمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بتوجهات القيادة الرشيدة من أجل تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ جودة الحياة وإسعاد مجتمع دولة الإمارات.

وأكد سموه دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية والأهداف السامية التي تسعى إليها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

واطلع سمو ولي عهد عجمان من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك بالإنابة ومدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة على أهداف واختصاصات الهيئتين والخدمات والممارسات المتطورة وآليات سير العمل التي تحرص الهيئتان على استدامة تميزها.

من جانبه تقدم اللواء سهيل سعيد الخييلي ومحمد أحمد الكويتي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما، وأكدا مواصلة العمل بإخلاص وتقديم خدمات نوعية ومتميّزة تدعم وترسّخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً وتعزيز الاقتصاد الوطني للمحافظة على سمعة الدولة وصورتها الناصعة وما حققته من إنجازات في المجالات كافة.

حضر اللقاء، أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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