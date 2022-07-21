ورشة لاستقطاب الأفكار المبتكرة لإنجاح «تعداد الشارقة 2022»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استضافت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة عدداً من مسؤولي وحدات الاتصال والتسويق والموظفين في مؤسسات الشارقة الحكومية، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستقطاب الأفكار المبتكرة والإبداعية لإنجاح التعداد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجاته في رسم خطط الإمارة التنموية الشاملة. جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الدائرة استعداداً لبدء أعمال «تعداد الشارقة 2022».

حيث أكد الشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي رئيس الدائرة محورية الشراكة بين دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة مع كافة المؤسسات والدوائر الحكومية في مختلف الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها مؤسسات الإمارة لتجسيد تطلعاتها التنموية. وقال إن نجاح أي خطة عمل يعتمد بالدرجة الأولى على وضوح الرؤية وحجم البيانات المتوفرة ودقتها، وإن تحقيق مختلف التطلعات على مستوى التنمية المجتمعية أو النهضة الاقتصادية أو النقلات التربوية والتعليمية يتطلب بيانات وأرقاماً دقيقة وشاملة حول واقع وماضي المتغيرات التي تعمل عليها.

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